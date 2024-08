- NBA 2K25 : la nouvelle Ã¨re de Stephen Curry

Publié le Mercredi 14 août 2024 à 10:45:00 par Romain Cappelletti

La sortie de NBA 2K25 approche à grands pas, et pour faire patienter les joueurs jusque là, 2K distribue des informations au compte gouttes.Aujourd'hui, on en apprend un peu plus sur les nouveautés liées à Ma NBA et Mon Manager Général (des fonctionnalités du jeu).En effet, dans NBA 2K25, Ma NBA introduit l'ère Curry, où vous pourrez revivre ou réécrire les événements de championnats Stephen Curry ou des Golden State Warriors.La fonctionnalité Mon Manager Général sera disponible pour la première fois sur cette génération de consoles, et vous permettra de vous mettre dans la peau d'un manager d'équipe de la NBA.Avec Mon Manager Général, vous pourrez reproduire l'expérience complète d'un manager d'équipe, avec des objectifs et des conversations dynamiques.Pour rappel, NBA 2K25 sortira le 6 septembre 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC et Nintendo Switch.