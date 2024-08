(TEST) Warhammer 40,000 : Speed Freeks (PC)

Publié le Mercredi 14 août 2024 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

J'ai un peu trop abusé du jeu

Qu'est-ce que j'aime l'univers de Warhammer 40K... Attention, je suis vraiment un néophyte. J'ai vaguement eu une phase Warhammer quand j'étais ado, mais c'était plutôt Warhammer Battle.Ça n'a pas duré longtemps, entre mes défaites a répétition et le prix des figurines, j'ai assez vite lâché l'affaire.Une fois j'ai perdu avant même de commencer mon premier tour, c'est vous dire ma poisse !Mais au fond, j'ai toujours une certaine affection pour cet univers, surtout pour les Orks. Je trouve le concept des Orks de Warhammer 40K fascinant : il leur suffit d'être assez nombreux à croire en quelque chose pour que ce soit vrai : ils dirigent leurs vaisseaux avec des autocollants et des stickers en se disant que si ça ressemble à un tableau de bord, et ben c'est un tableau de bord. Et ça marche !Enfin bref, c'est assez d'annecdotes pour aujourd'hui, passons au test de Stacy :