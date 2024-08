- REKA : Sortie du jeu en Early Access sur Steam le 12 septembre

Publié le Mercredi 14 août 2024 à 11:30:00 par Marie Vallée

J’ai toujours rêvé de visiter la maison de Baba Yaga

REKA est un jeu d’aventure dans lequel le joueur incarne une jeune sorcière slave qui voyage à travers la campagne avec pour compagnon de voyage une maison sur pattes de poulets. Les joueurs pourront construire, personnaliser et agrandir leur maison au cours de l’aventure. Compléter des quêtes leur permettra de débloquer des meubles et des décorations pour aménager leur cottage selon leurs goûts. En explorant la nature enchanteresse et les villages qui les entourent, les joueurs pourront rencontrer des villageois, ramasser des ingrédients dans la nature et découvrir des animaux, des esprits et des secrets. Au fur et à mesure de leur aventure les joueurs deviendront peu à peu une puissante pratiquante de la magie.Les joueurs pourront découvrir les premiers chapitres du jeu lors de sa sortie en Early Access à partir du 12 septembre. REKA est un jeu développé par Emberstorm Entertainment et édité par Fireshine Games. La Lead Scénariste est l’autrice primée Rhianna Pratchett. Le jeu peut dès à présent être ajouté en Liste de Souhait sur Steam