- Liminalcore : un jeu d'horreur sur les espaces liminaires

Publié le Mercredi 14 août 2024 à 11:15:00 par Romain Cappelletti

Un tendance à la mode

Les espaces liminaires sont des lieux du quotidien qui semblent abandonnés, et desquels résulte un étrange sentiment de malaise et d'incohérence. Le sentiment créé par les espaces liminaires est assez subtil, proche de celui que l'on peut ressentir lorsqu'on voit le visage très bien fait d'un robot.En l'occurence, Liminalcore est un jeu d'horreur et d'exploration essentiellement basé sur ce sentiment tout particulier.Dans ce jeu, vous serez amené à explorer des environnements inquiétants à l'atmosphère oppressante.Avec une esthétique inspirée par les Backroom, les Liminal Spaces, et le Found Footage, le jeu est garanti sans jumpscare, et se focalise sur les sons et l'atmosphère pour créer l'angoisse.On a pas encore de date précise pour la sortie de Liminalcore, mais le jeu devrait arrivé en automne 2024 -bientôt donc- sur PC via Steam