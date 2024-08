- Une nouvelle démo de Sin Slayers : Reign of the 8th

Publié le Mercredi 14 août 2024 à 11:45:00 par Romain Cappelletti

Mon péché préféré c'est la Paresse

Sin Slayers : Reign of the 8th est un jeu de rôle avec des combats au tour par tour, le tout avec une esthétique pixel art.Présenté comme ça, le jeu n'apporte pas grand chose de nouveau, si ce n'est le "Sin-o-meter". Une sorte de jauge qui mesure les péchés commis par les membres de votre équipe. Le niveau de cette jauge aura une influence sur le monde, alors vous devrez faire attention à vos choix, et prendre garde à ne pas devenir le nouvel ennemi à abattre.Vous pouvez déjà jouer à Sin Slayers : Reign of the 8th via la démo disponible sur Steam Comme tout bon RPG, le jeu intègre des combats corcés et la possibilité d'améliorer l'équipement des membres de votre équipe. Ont aussi été incorporés des éléments de rogue-like, puisque les donjons sont générés procéduralement, de sorte à toujours être différents d'une partie à l'autre.La sortie de Sin Slayers : Reign of the 8th est prévue pour cet hiver, sur PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et Nintendo Switch.