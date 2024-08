- Hollowbody : Le 12 septembre sur PC

Publié le Vendredi 16 août 2024 à 09:45:00 par Stacy Bozor

Alors là, bonne chance

Dans un futur proche, au cœur des ruines d'une ville britannique abandonnée, Hollowbody est une ode dystopique au survival horror. Ses environnements sombres et crasseux dégagent une atmosphère oppressante, tandis que son gameplay tendu rappelle les grands classiques du genre. Un récit troublant teinté de tech-noir accompagne cette expérience immersive sur 4 à 5 heures de jeu.Les joueurs incarnent Mica, une contrebandière opérant sur le marché noir, prête à tout pour retrouver son partenaire disparu. Après que son véhicule s'écrase en pleine zone d'exclusion, elle se retrouve seule, piégée avec des ressources limitées. Elle devra percer les mystères de cette zone, résoudre des énigmes, gérer ses ressources et se battre pour sa survie, tout en cherchant désespérément un moyen de fuir au-delà des murs. Elle doit s'échapper, appeler à l'aide... peu importe. Survivre.Du développeur Headware Games, Hollowbody sortira sur Steam et GOG le 12 septembre.