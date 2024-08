Lurch : Sur Steam le 19 aoÃ»t

Publié le Vendredi 16 août 2024 à 09:30:00 par Stacy Bozor

Plus que quelques jours d'attentes

Plongez dans Lurch, un jeu d'horreur coopératif pour 4 joueurs où le travail d’équipe est la clé de la survie ! Explorez une maison hantée, résolvez des énigmes complexes et affrontez des démons dans un univers cauchemardesque. Vous et vos amis devrez percer les sombres secrets de cette demeure remplie de créatures maléfiques. Pour échapper à ce lieu maudit, la réflexion rapide et l'esprit d'équipe seront vos meilleurs alliés.Attention aux démons à l'IA adaptative qui ajustent leurs stratégies en fonction de vos actions, rendant chaque partie dynamique et imprévisible. Avec une forte rejouabilité, chaque aventure est unique, avec des défis et des dénouements différents à chaque fois.Développé et édité par Bartic Studios, Lurch sera disponible le 19 août sur Steam