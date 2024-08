Annoncement de Chernobylite 2 : Exclusion Zone

Publié le Jeudi 15 août 2024 à 09:40:00 par Marie Vallée

J’irais pas passer mes vacances là-bas

Chernobylite 2 : Exclusion Zone est un Action RPG se déroulant dans un monde post-apocalyptique. La Chernobylite, un matériau précieux et plein d’énergie a envahit la zone et modifié l’environnement, obligeant les gens à se battre pour leur survie. Le joueur devra se battre contre des hordes de créatures cauchemardesques et s’allier avec les quelques survivants restant s’il veut rester en vie. Diverses factions peuplent ce monde et il sera nécessaire de négocier ou bien de prendre parti lorsque de vieux conflits se réveilleront. Le jeu propose un gameplay varié : exploration du monde ouvert, combats avec une variété d’approches (mêlée, distance, infiltration), histoire non linéaire, gestion de base… Les graphismes de Chornobyl ont pu être améliorés par rapport à l’opus précédent grâce à l’utilisation d’Unreal Engine 5 et de Nanite.Chernobylite 2 : Exclusion Zone est un jeu de The Farm 51. Sa sortie sur PC, Playstation 5 et Xbox Series X|S est prévue pour 2025. Le jeu est dès à présent disponible en Liste de Souhaits sur Steam