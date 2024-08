- Simulakros : Une dÃ©mo disponible dÃ¨s maintenant

Publié le Vendredi 16 août 2024 à 10:00:00 par Stacy Bozor

Et c'est parti pour tout casser

Dear Villagers annonce son partenariat avec Sirio Games pour l'édition de leur nouveau jeu Simulakros, un jeu de tir à la troisième personne avec des éléments de roguelike, à venir prochainement sur PC ( Steam ) en octobre. La démo est disponible dès maintenant, offrant un avant-goût.Plongés dans un monde futuriste dominé par la malveillante organisation CORP, les joueurs devront infiltrer leurs installations en utilisant des androïdes de combat avancés appelés Unités Simulakros pour riposter. Avec trois personnages uniques, chacun ayant des styles de jeu et des armes distincts, les joueurs pourront vivre une action intense et rapide tout en affrontant des robots mortels dans des niveaux générés aléatoirement et en constante évolution.Simulakros s'inspire des jeux d'action classiques tout en apportant une touche moderne grâce à des systèmes de personnalisation poussés et de progression horizontale. En collectant des améliorations temporaires et en débloquant des compétences permanentes, chaque partie proposera de nouveaux défis et opportunités stratégiques. Avec un mystérieux allié hacker à vos côtés, il vous faudra déjouer et combattre la plus grande entreprise du monde pour contrecarrer leurs plans sinistres.Restez à l'écoute pour plus de détails sur la date de sortie officielle.