- MultiVersus : ArrivÃ©e prochaine de Beetlejuice dans le jeu

Publié le Vendredi 16 août 2024 à 11:00:00 par Marie Vallée

Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice !

Un nouveau trailer a été publié pour en révéler un peu sur Beetlejuice, le prochain personnage qui fera son arrivée dans MultiVersus le 20 août. On y découvre notamment une première séquence de gameplay pour ce bioexorciste issu du film de 1988 de Tim Burton. Beetlejuice sera un combattant de la classe Cogneur qui se battra à l’aide d’attaques macabres et de compagnons grouillants. Il aura aussi la possibilité de faire surgir des piques de son corps et d’envoyer des marteaux volants dévastateurs. En plus du gameplay, ce trailer dévoile un skin matador pour Beetlejuice et divers personnages de MultiVersus vêtus de costumes à rayures blanches et noires grâce à la collection de skin « Au-delà » inspirée de Beetlejuice.Pour rappel, MultiVersus est un jeu de combat et de plateforme dans lequel s’affrontent des personnages issus de franchises de Warner Bros. Discovery telles que : Scooby-Doo, DC, Adventure Time, Gremlins… C’est un jeu gratuit développé par Player First Games et édité par Warner Bros. Games. Il peut fonctionner en cross play et est disponible sur PS4 et 5, Xbox One et Series X|S et PC ( Steam et Epic Game Store ).Le personnage de Beetlejuice sera disponible le 20 août dans MultiVersus, peu de temps avant la sortie au cinéma de Beetlejuice Beetlejuice qui sortira quant à lui le 11 septembre.