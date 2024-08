Playstation Plus : les nouveautés d'août

Publié le Vendredi 16 août 2024 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

Des nouveautés datées

The Witcher 3 : Wild Hunt (PS4, PS5)

Wild Hearts edition standard (PS5)

Cult of the Lamb (PS4, PS5)

Ride 5 (PS5)

Watch Dogs 2 (PS4)

Sword Art Online : Last Recollection (PS4, PS5)

Sword Art Online : Alicization Lycoris (PS4)

Sword Art Online : Fatal Bullet (PS4)

Sword Art Online : Hollow Realization (PS4)

Naruto to Boruto : Shinobi Stricker (PS4)

Vacation Simulator (PS5, PS VR2)

TimeSplitters (PS4, PS5)

TimeSplitters 2 (PS4, PS5)

TimeSplitters : Future Perfect (PS4, PS5)

Sword Art Online : Lost Song (PS4)

Tous les mois le service Playstation Plus ajoute de nouveaux jeux à son catalogue.Pour rappel, Playstation Plus est un service payant par abonnement qui propose des offres avantageuses et des jeux gratuits à ses abonnés.Voyons ensemble quelles nouveautés propose Playstation Plus pour ce mois d'août :Seulement pour les abonnés aux services Playstation Plus Extra et Premium :Pour les abonnés aux services Playstation Plus Premium - PS VR2 et classique :Pour plus d'infos, visitez le site de Playstation Plus