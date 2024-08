- The Knightling : un nouveau jeu d'aventure

Publié le Vendredi 16 août 2024 à 10:45:00 par Romain Cappelletti

Ça a l'aire sympa

Mercredi 14 août, Saber Interactive et Twirlbound ont annoncé leur prochain jeu : The Knighling.Alors que Sire Lionstone, le protecteur de la grande cité de Cressia, a mystérieusement disparu, c'est à son apprenti de partir à sa recherche.The Knightling mêle combats, exploration et plateformes dans un monde semi-ouvert. Le bouclier magique du joueur lui servira aussi bien à se battre qu'à explorer le monde et à se déplacer.En remplissant les nombreuses quête du jeu et en venant en aide à la populace, vous vous forgerez une réputation en tant que successeur de Sire Lionstone, et pourrez améliorer votre personnage et obtenir de nouvelles compétences.The Knightling sera disponible sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC courant 2025.