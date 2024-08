- Exoborne : une premiÃ¨re bande-annonce

Publié le Vendredi 16 août 2024 à 11:45:00 par Romain Cappelletti

Vous pourrez le retrouver à la Gamescom

En plus de se révéler au travers d'une nouvelle bande-annonce de gameplay, Exoborne sera présent à la Gamescom se tenant du 21 au 25 août à Cologne.Exoborne est un shooter tactique en multijoueur et en monde ouvert.Le jeu plonge les joueurs dans un monde hostile, où ils incarnent des Reborn, survivants aux capacités hors du commun et équipés de puissants exosquelettes.A l'instar des extratraction shooter, votre objectif durant une partie sera d'amasser un maximum de butin dispersé sur la carte, avant de quitter la zone par un point d'extraction. Evidemment, ce ne sera pas si simple, puisque les autres joueurs, mais aussi les éléments sont susceptibles de se liguer contre vous.