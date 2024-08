- Kena : Bridge of Spirits est désormais disponible sur les consoles Xbox

Publié le Samedi 17 août 2024 à 09:45:00 par Marie Vallée

Plus d'excuse pour ne pas y jouer

Kena : Bridge of Spirits est un jeu d’action aventure mêlant narration, exploration, puzzle et combat. Les joueurs y incarnent Kena, une jeune guide spirituelle qui cherche à ramener l’équilibre dans un ancien village. Ce jeu est sorti en 2021 et avait reçu le prix de meilleur jeu indépendant et de meilleur premier jeu indépendant aux Game Awards de cette année-là. Pour cette version sur console Xbox, le jeu inclura le DLC d’Anniversaire ainsi que du contenu exclusif : un skin doré et des chapeaux pirates pour les Rots ainsi qu’un bâton unique pour Kena. Une version physique premium sera aussi disponible et comportera en plus la bande originale et des stickers exclusifs.Kena : Bridge of Spirits est un jeu du studio Ember Lab. La version Xbox est disponible sur Xbox One et Series X|S en version digitale sur le Microsoft store et sera disponible en version physique à partir du 29 août.