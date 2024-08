Du gameplay du mode Zombies de Call of Duty : Black Ops 6 a été dévoilé

Publié le Lundi 19 août 2024 à 09:45:00 par Marie Vallée

Pew Pew !

Après des informations sur l’histoire, les personnages et la carte de Terminus, les développeurs du mode Zombies de Call of Duty : Black Ops 6 dévoilent du gameplay. La principale nouveauté est le système d’augmentations. Les joueurs pourront en choisir 3 majeures et 2 mineures. Les majeures peuvent êtres des choses telles qu’un trio d’orbes tournant autour du joueur pour le protéger et une amélioration mineure peut par exemple être une amélioration de statistiques. Ce système a été créé pour pouvoir s’adapter au style de chacun des joueurs et de leur permettre de personnaliser leur gameplay. Ce mode verra aussi le retour des GobbleGums qui sont de petits objets à activer au cours de la partie qui permettent d’obtenir divers bonus et avantages. Elles peuvent par exemple permettre de tirer sans munitions. Les joueurs auront la possibilité d’en activer plusieurs en simultanée. Call of Duty :Black Ops 6 est développé par Treyarch et Raven et édité par Activision. Plus d’informations et des images du gameplay peuvent être trouvée dans la vidéo d’explication de développeurs.