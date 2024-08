Un premier trailer pour TerraStorm

Publié le Lundi 19 août 2024 à 10:00:00 par Romain Cappelletti

Pas très original, mais ça à l'air sympa

Edité et développé par le studio Polonais GameLoad, TerraStorm est un jeu de construction de ville (city-builder), qui prend place dans un monde post-apocalyptique.Dans un monde alternatif où les Nazis ont remporté la Seconde Guerre Mondiale à l'aide d'une arme qui a bien faillit détruire l'humanité, il est de votre devoir, 70 ans après les faits, de rebâtir un foyer pour la race humaine.En plus de gérer ses ressources et ses infrastructures, le joueur devra prendre des décisions qui impacteront le développement de sa civilisation. Il devra aussi envoyer des expéditions pour explorer le monde, et pourra rencontrer d'autres factions, avec lesquelles établir des accords pour assurer la survie de son peuple.Une version en accès anticipé devrait sortir prochainement sur Steam