SunnySide est maintenant sur console

Publié le Lundi 19 août 2024 à 10:45:00 par Stacy Bozor

Pour les fans d'Animal Crossing

Après son succès sur PC ( Steam ), le jeu de ferme SunnySide arrive sur PS5 et Xbox Series X et Series S. Ce titre combine des éléments modernes de simulation agricole avec des combats de cartes dans des grottes, des romances chaleureuses et plus de 100 cultures différentes à cultiver. Grâce à l'aide des voisins et à des appareils modernes pour optimiser la ferme, les joueurs pourront rapidement maîtriser l'agriculture tout en personnalisant leur personnage et leur nouvelle maison.Au-delà de la ferme, SunnySide propose également des histoires d'amour, qui peuvent naître en plantant des cultures ou en partageant un repas avec les habitants, chacun ayant ses propres préférences. Pour les plus aventureux, des mystères se cachent dans les grottes à explorer, offrant une autre dimension captivante au jeu.Une version physique du jeu est également disponible sur PS5.