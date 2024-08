Le nouveau trailer de Karma : The Dark World

Publié le Lundi 19 août 2024 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

Karma : The Dark World est un jeu d'horreur psychologique dans lequel le joueur sera envoyé directement dans l'esprit d'un suspect pour y découvrir les secrets d'un monde d'espionnage et de trahisons.Ce qui n'était qu'une nouvelle affaire pour l'agent Daniel McGovern va l'immerger dans un monde où tout est sujet au doute. Comment faire la distinction entre mensonges et réalité ?Si le jeu sera disponible à la Gamescom du 21 au 25 août, une démo de 30 minutes sera disponible sur Steam en octobre, à l'occasion du Steam Next Fest.Si aucune date de sortie définitive n'a été annoncée, le jeu sera bien disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.