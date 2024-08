New World Aeternum : une bêta ouverte

Publié le Lundi 19 août 2024 à 11:45:00 par Romain Cappelletti

Toujours vivant, toujours debout...

Si comme moi, vous êtes surpris d'apprendre que New World, le MMO d'Amazon est toujours en vie, et bien vous serez d'autant plus surpris qu'une nouvelle extension arrive bientôt !Intitulée, Aeternum, la prochaîne extension de New World, le MMO d'Amazon, sera en bêta ouverte du 13 au 16 septembre, 18h.Les joueurs n'ayant pas encore déserté les serveurs pourront donc en profiter un peu en avance pour voir ce que cette nouvelle extension a dans le ventre.Toutes les récompenses obtenues en jouant à la bêta seront récupérées lors de la sortie officielle d'Aeternum, vous pouvez donc participer à la bêta sans craindre de perdre votre progression.Pour être fin prêt au lancement de la bêta, les joueurs pourront la télécharger un peu en avance : dès le 11 septembre prochain.Bien entendu, la bêta ouverte sera disponible sur Xbox Series, PS5 et PC.