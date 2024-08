Magical Delicacy fait son entrée sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 19 août 2024 à 11:15:00 par Stacy Bozor

Elle aurait dû s'appeler Sabrina

Magical Delicacy, le jeu mêlant metroidvania et simulation de cuisine développé par sKaule, est maintenant disponible sur Nintendo Switch. Dans ce jeu non-violent, les joueurs explorent la charmante ville côtière de Grat, un lieu plein de mystères et de personnages divers, tout en préparant des mets délicieux dans un univers enchanteur.Vous incarnez Flora, une jeune sorcière qui s'installe à Grat pour améliorer ses compétences magiques. En ouvrant sa boutique, elle prépare des repas et des potions pour les habitants, allant des villageois aux voyageurs mystérieux, tout en découvrant les secrets cachés de la ville.Le jeu propose une collection de nouvelles recettes, un système de cuisine flexible, et la possibilité de créer la cuisine de vos rêves. Inspiré des Metroidvanias, il combine exploration, déblocage de nouvelles zones, et un style artistique pixelisé immersif. Le jeu est également disponible sur PC ( Steam ), Xbox One, Series X et Series S.