Une date pour Dragon Age : The Veilguard

Publié le Lundi 19 août 2024 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

Un nouveau Dragon Age ? Let's gooo

Dragon Age : The Veilguard s'est révélé au travers d'un tout nouveau trailer. Ce dernier nous en apprend plus sur l'histoire et les enjeux de ce nouvel opus.Dans Dragon Age : The Veilguard, le joueur incarne Rook, un protagoniste entièrement personnalisable, qui devra former son équipe et devenir le héros dont à besoin le continent de Thédas. Aux côtés de sept compagnions, Rook devra défaire les plans de dieux elfiques corrompus pour sauver Thédas.Dragon Age : The Veilguard est un jeu de rôle avec une narration forte, dans lequel vous pourrez découvrir des histoires abordant l'amour, le deuil, et dans lequel chacun des membres de votre groupe a des motivations propres.Le jeu sortira le 31 octobre 2024 sur PS5, Xbox Series et PC via Steam.