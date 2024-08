Fireshine Games a annoncé un nouveau jeu d’horreur : A.I.L.A.

Publié le Mercredi 21 août 2024 à 11:45:00 par Marie Vallée

ChatGPT c'est un bisounours à côté de ça

A.I.L.A. est un jeu d’horreur psychologique à la première personne. Le joueur y incarne Samuel, un beta tester pour des jeux d’horreurs générés par une nouvelle IA révolutionnaire dans un futur proche. Le joueur devra survivre dans différents scénarios créés à partir des pires peurs de Samuel. Les scénarios sont inspirés de différents genres de l’horreur et ont tous un gameplay distinct. Le joueur devra fuir un culte, combattre des morts-vivants, armé d’équipement médiéval, surmonter de dangereux puzzles et survivre aux horreurs créées par A.I.L.A. alors que la ligne entre la réalité et le monde virtuel se brouille.A.I.L.A. a été développé en utilisant l’Unreal Engine 5 pour permettre de créer une expérience photoréaliste qui immergera les joueurs dans son univers.Ce jeu est développé par Pulsatrix Studios et édité par Fireshine Games. Il sortira sur Steam en 2025 et peut déjà être ajouté en Liste de Souhaits. A.I.L.A. sera jouable pour la première fois à la Gamescom.