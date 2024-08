Publié le Mercredi 21 août 2024 à 11:20:00 par Stacy Bozor

Ça veut nous tenir en haleine

Focus Entertainment et Saber Interactive ont dévoilé une nouvelle bande-annonce pour Warhammer 40,000: Space Marine 2 lors de l'Opening Night Live de la Gamescom. Cette vidéo, qui met en avant des panoramas impressionnants et des éloges de la presse, plonge les spectateurs dans l'univers chaotique de Warhammer 40,000.Le jeu sortira le 9 septembre sur PS5, Xbox Series, Windows et Steam , avec une précommande déjà disponible. Ceux qui optent pour l'édition Gold ou Ultra pourront commencer à jouer jusqu'à quatre jours en avance. Dans Space Marine 2, les joueurs incarnent les redoutables Space Marines, combattant des ennemis terrifiants pour défendre l’Humanité sur les champs de bataille de trois planètes : Kadaku, Avarax, et Demerium.Les joueurs devront affronter des hordes de Tyranides, des démons et des traîtres de l'Impérium dans une campagne jouable en solo ou en coopératif, incarnant Titus aux côtés de ses frères d'armes Chairon et Gadriel. Le jeu propose également des missions JcE rejouables à l'infini et des batailles JcJ, où les joueurs peuvent personnaliser et améliorer six classes uniques de Space Marines pour des combats toujours plus intenses.