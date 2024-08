Un nouveau trailer pour The First Berserker : Khazan

Publié le Mercredi 21 août 2024 à 10:55:00 par Stacy Bozor

Je crois qu’on est pas prêt

NEXON et Neople ont dévoilé une nouvelle bande-annonce cinématique pour The First Berserker: Khazan lors de l'Opening Night Live de la Gamescom 2024. Le jeu, prévu pour début 2025 sur PC ( Steam ), PS5, et Xbox Series, plongera les joueurs dans l'univers sombre de Khazan avec une animation en 3D cel-shading. Une bêta fermée se tiendra du 11 au 20 octobre sur PS5 et Xbox Series X, permettant aux joueurs de tester le gameplay et de découvrir une partie du scénario ainsi que des combats contre des boss redoutables comme Blade Phantom.Les visiteurs de la Gamescom 2024 pourront essayer le jeu lors d'une session hands-on du 21 au 25 août. The First Berserker: Khazan mettra en avant une histoire captivante où les joueurs incarneront un héros en quête de vengeance, avec des combats évolutifs et des graphismes immersifs qui rappellent un dessin animé de dark fantasy.