Arena Breakout: Infinite dévoile un nouveau trailer

Publié le Mercredi 21 août 2024 à 10:35:00 par Stacy Bozor

Ça annonce du lourd

Le développeur international MoreFun Studios a dévoilé aujourd'hui, lors de l'Opening Night Live de la Gamescom, un nouveau trailer pour Arena Breakout: Infinite (PC). Ce jeu de tir d'extraction tactique et immersif est désormais disponible gratuitement en accès anticipé exclusivement sur son site officiel , avec un lancement complet prévu d'ici la fin de l'année. Le jeu a atteint le cap d'un million d'utilisateurs enregistrés, un nouveau record que MoreFun Studios célébrera cette semaine à la Gamescom, à Cologne, en Allemagne. Les visiteurs de l'événement sont invités à découvrir les nouveautés prévues pour ce titre multijoueur en se rendant au stand Arena Breakout: Infinite, situé au stand B-051, Hall 6.Arena Breakout: Infinite est un jeu de tir tactique immersif où vous rejoindrez une communauté équilibrée et compétitive pour tirer, piller et vous frayer un chemin vers la richesse. Grâce à des visuels et des effets sonores réalistes, vous devrez triompher de batailles intenses où les enjeux sont élevés, mais où les récompenses le sont encore plus. Entrez dans l’arène, devenez riche et sortez... mais préparez-vous à vous battre pour survivre.Le jeu sera également disponible sur Steam