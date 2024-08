Terry Bogard arrive dans Street Fighter 6 le 24 septembre

Publié le Mercredi 21 août 2024 à 10:25:00 par Marie Vallée

Ça va faire des vagues

Passing Sway : Terry saute dans un plan arrière de la zone de combat, puis réapparait d’un côté ou de l’autre de son adversaire avec un Jumping Lariat ou un Jumping Knee - une mécanique unique héritée de la série Fatal Fury !

Power Wave : Terry lance un projectile en forme de vague de feu qui se déplace le long du sol. La version légère se déplace plus lentement et la version moyenne est plus large.

Burn Knuckle : Une propulsion « coup de poing » vers l'avant, utile pour surprendre et réduire la distance. La version légère, Quick Burn, enchaîne un crochet, puis un coup de poing vers le bas qui ne peut être bloqué lorsqu'on est accroupi.

Buster Wolf : Avec ce Super Art de niveau 1, Terry se projette vers l'avant tout en libérant une explosion d'énergie, et il est invincible au démarrage.

Power Geyser : Le Super Art de niveau 2 de Terry provoque une explosion volcanique qui repousse les adversaires. S'il touche, il est possible de dépenser 3 barres de Drive pour enchaîner avec un Twin Geyser. Et si ce dernier touche, il est possible de dépenser 1 jauge de Super Art pour activer l'emblématique Triple Geyser.

Rising Fang : Le Super Art de niveau 3 de Terry enchaine une séquence d'attaques mortelles avec ses mouvements emblématiques qui se terminent par une puissante explosion.

Terry Bogard, personnage issu de la série de jeux Fatal Fury de SNK, débarque pour la première fois dans un Street Fighter canonique de Capcom. Un premier aperçu de son gameplay a été révélé durant la Gamescon qui a lieu en ce moment. Son arsenal d’attaques est le suivant :En plus de cela, un nouveau Costume et un nouveau décor ont été révélés. Le Costume 2 de Terry est composé d’une veste marron et d’un jean. Cette tenue est inspirée de l’apparition du personnage dans Fatal Fury : City of Wolves. Pour débloquer ce Costume, les joueurs devront soit dépenser des Fighter Coins soit augmenter au maximum les liens avec Terry dans le mode World Tour. Le nouveau décor est celui qui hébergera les combats de Terry et il s’agit du Pao Pao Café 6 dans lequel les joueurs pourront s’amuser à trouver les Easter Eggs et les caméo de la série Fatal Fury. Ce décor sera débloqué automatiquement pour les détenteurs du Year 2 Ultimate Pass ou pourra être acheté avec des Fighter Coins ou des Drive tickets.Terry le « Légendaire Loup Affamé » sera débloqué à son arrivée le 24 septembre pour les détenteurs du Year 2 Character Pass et du Year 2 Ultimate Pass. Lui et M. Bison, les deux premiers combattants de l’année 2, seront rejoints début 2025 par Mai Shiranui et au printemps 2025 par Elena. Street Fighter 6 est un jeu de Capcom disponible sur PS4 et 5, Xbox Series X|S et PC via Steam