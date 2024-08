Monster Hunter Wilds s'offre un nouveau trailer et dÃ©voile des infos

Publié le Mercredi 21 août 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Plus c'est gros, plus ça passe

Un nouvel environnement a été dévoilé, la Forêt écarlate. Cet environnement sera dynamique, avec des périodes différentes (abondance, jachère, inclémence...) qui modifient faune et flore.

Un nouveau monstre, le Lala Barina, de classe Temnoceran, avec des membres pointus et épineux et qui peut déployer son thorax en une forme massive, semblable à une rose.

Chaque région est dominée par un monstre prédateur Ultime. Dans les plaines venteuses, le monstre est connu sous le nom de Rey Dau. C'est une Wyverne volante qui peut déclencher des attaques électriques.

Les joueurs peuvent compléter leur groupe avec des chasseurs de soutien, gérés par l'IA. Au rang desquels Olivia, un membre de la Commission de recherche des Terres interdites, équipée d'un marteau et accompagnée d'un Palico d'élite, Athos. Elle aura un rôle clef dans l'histoire.

De nouveaux mouvements ont été ajoutés, comme le Duel de force, qui permet de bloquer certaines attaques. Les chasseurs se lancent alors dans une épreuve de puissance. Les Neutralisations, elles, permettent d'interrompre l'attaque d'un monstre grâce à un coup bien placé.

La nouvelle bande-annonce dévoile également le village de Kanufa, qui servira de base.

Monster Hunter Wilds sortira en 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam) avec prise en charge du crossplay. Vous pourrez donc jouer avec tous vos copains du monde entier quelle que soit votre plateforme de jeu.