Borderlands 4 annoncé pour 2025

Publié le Mercredi 21 août 2024 à 09:50:00 par Cedric Gasperini

Mouaif

Malgré des ventes décevantes sur les derniers épisodes et malgré un film raté qui ne fait pas honneur à la série, Borderlands revient sur le devant de la scène avec un quatrième opus.Borderlands 4 est annoncé pour 2025, sur PC, Xbox Series et PS5. Il sortira sur l'année fiscale de 2026, donc après fin juin.Pas spécialement d'info sur le jeu, si ce n'est que vous y incarnerez comme d'habitude un gros bourrin à la recherche d'un trésor alien et que vous détruirez tout sur votre passage.Un trailer a été diffusé. Pas de quoi sauter au plafond, il ne révèle strictement rien.