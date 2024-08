Sid Meier's Civilization VII sort le 11 février 2025

Publié le Mercredi 21 août 2024 à 09:40:00 par Cedric Gasperini

Je bloque déjà ma semaine

Aussi étonnant que cela soit - et c'est quand même un petit peu inquiétant quand même - Civilization VII sortira sur PC, certes, mais aussi sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Inquiétant parce que l'on peut se demander si ce jeu, à l'origine exclusivement PC, ne souffrira pas d'adaptations foireuses au niveau du gameplay et des possibilités d'action, en raison du nombre limité d'interactions possibles à la manette.Gardons la foi, tout de même, parce que Civilization VI était un grand jeu et qu'il n'y a pas de raison que sa suite ne soit pas de la même veine (on croise les doigts, même ceux des pieds, et essayez, vous verrez que ce n'est pas forcément facile et que ça fait un peu mal à la longue).Le jeu est annoncé pour le 11 février 2025.On vous rappelle que vous allez y diriger un Empire et tenter de vous développer, culturellement, scientifiquement et militairement, dans le but de dominer le monde, rien que ça.Vous incarnerez un dirigeant historique, chacun doté de compétences spéciales.Le jeu sera proposé au prix de 59,99 € sur Switch et 69,99 € sur les autres plateformes, allez comprendre pourquoi, en édition normale. Des éditions Deluxe (89,99 € et 99,99 €) ou Fondateurs (119,99 € et 129,99 €) seront aussi disponibles.