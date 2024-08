- Crimson Desert : deux nouvelles annonces

Publié le Mardi 20 août 2024 à 11:40:00 par Romain Cappelletti

J'avoue, c'est beau

A quelques jours seulement de la Gamescom, Crimson Desert se fend de deux nouvelles vidéos d'annonces, dont une vidéo de gameplay de 7 minutes.Dans cette dernière, vous pourrez voir les images d'un combat de boss : "Corne Blanche".Pour rappel, Crimson Desert est un jeu d'action/aventure en monde ouvert édité et développé par le studio Sud Coréen Pearl Abyss.Le studio a aussi annoncé s'être associé à AMD et Samsung Display pour présenter Crimson Desert à la Gamescom 2024. Les visiteurs de la Gamescom pourront donc y jouer en profitant des derinères technologies AMD et Samsung.Crimson Desert raconte l'histoire de mercenaires luttant pour survivre dans le vaste et hostile continent de Pywel. Le joueur incarnera Macduff, le chef d'un groupe de mercenaires, tiraillé par les souvenirs douloureux de son passé.Crimson Desert devrait sortir fin 2024 ou début 2025, sur PC, PS5 et Xbox Series.