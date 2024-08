- Annoncement de Sky Oceans: Wings for Hire

Publié le Mardi 20 août 2024 à 10:50:00 par Marie Vallée

J’aperçois Laputa au loin

Sky Oceans: Wings for Hire est un JRPG dans lequel vous incarnerez un pirate du ciel qui recrute son équipage pour partir à l’aventure. Le jeu vous proposera d’explorer, de découvrir des villes inspirées de l’univers Ghibli, de forger des liens avec votre équipage et de collecter des ressources qui serviront à renforcer vos dirigeables. L’histoire du jeu est un récit d’initiation qui vous fera traverser de beaux paysages colorés, le tout sur fond de bande son orchestrale. Avec ce jeu, les développeurs souhaitent faire un hommage à l’âge d’or des JRPG classiques. Sky Oceans: Wings for Hire est développé par Octeto Studios et édité par PQube. Il sortira sur Steam, PS5, Xbox Series X|S et Switch le 10 octobre. La version physique du jeu peut être précommandée et une demo est disponible sur Steam