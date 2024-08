Barkour : Du parkour avec un chien

Publié le Mardi 20 août 2024 à 10:00:00 par Stacy Bozor

Alors ça, je l’avais pas vu venir

Barkour, le nouveau jeu des créateurs de Bee Simulator, vous plonge dans la peau d'un agent spécial à quatre pattes, combinant action, infiltration et parkour canin. En tant qu'agent T.H.U.N.D.E.R., vous devrez explorer des lieux variés et déjouer des complots grâce à une panoplie de gadgets high-tech, tout en utilisant vos compétences d'acrobatie et de discrétion. Avec votre fidèle IA A.L.F.-RED, vous appréhenderez chaque mission avec rapidité et agilité.Chaque mission vous permettra de choisir votre propre approche, que ce soit en mode furtif, en attaquant directement ou en évitant les dangers grâce à vos talents de parkour. Les environnements du jeu, allant de complexes dangereux à des parcs d'attractions, mettront vos compétences à rude épreuve. Avec une grande liberté d'action et des approches multiples, chaque partie de Barkour sera unique, promettant une expérience immersive et variée.Barkour est prévu pour 2025 sur PC et consoles. Une page Steam est déjà ouverte pour ceux qui veulent l’ajouter à leur liste de souhaits.