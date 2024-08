Mortal Kombat 1 : Khaos Reigns Kollection : Présentation de Cyrax

Publié le Mardi 20 août 2024 à 09:50:00 par Marie Vallée

Une vraie kasse-kou

Une nouvelle bande-annonce pour Mortal Kombat 1 : Khaos Reigns Kollection a été publiée. Elle présente notamment Cyrax, l’un des 6 prochains kombattants à rejoindre Mortal Kombat. Dans la Nouvelle Ere du Dieu du Feu Liu Kang, Cyrax est une jeune guerrière Lin Kuei du clan Zaki qui sert sous les ordres de Sektor. C’est une guerrière aux compétences impressionantes mais son besoin d’indépendance est source de désaccords avec son mentor. Cyrax utilise la technologie cybernétique pour accomplir des attaques aériennes et des manœuvres d’esquive. Elle utilise aussi divers gadgets : des filets énergétiques pour immobiliser ses ennemis, des explosifs et des lames scies. La bande annonce donne aussi un aperçu de l’Animality de Cyrax dans lequel la kombattante se transforme en frelon pour donner le coup de grâce à ses adversaires vaincus. Mortal Kombat 1 est un jeu de combat développé par NetherRealm Studios et édité par Warner Bros. Entertainment. L’extension Khaos Reign Kollection sera disponible le 24 septembre. Les nouveaux joueurs pourront précommander Mortal Kombat 1 : Khaos Reigns Kollections sur PS5, Xbox Series X|S, Switch et PC ce qui permet un accès immédiat au jeu principal Mort Kombat 1, au Kombat Pack précédent et à 1250 kristaux du dragon en même temps qu’à l’extension qui sortira plus tard.