Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged en version remasterisée

Publié le Mardi 20 août 2024 à 09:30:00 par Stacy Bozor

Et y'a de quoi faire

Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged, une version remasterisée du célèbre jeu d'aventure, sera lancé le 19 septembre 2024 sur PS5, Xbox Series X et Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC ( Steam , Windows, macOS et Linux).Révélée lors de la Gamescom 2023, cette refonte modernise le jeu original tout en conservant son essence, emmenant les joueurs dans une aventure captivante à travers les rues de Paris, les montagnes de Syrie, et bien d'autres lieux exotiques.Le jeu bénéficie de nombreuses améliorations, notamment des décors entièrement repeints, des sprites réanimés et une bande-son améliorée, avec un hommage à la musique iconique composée par Barrington Pheloung. Les joueurs pourront basculer à tout moment entre les graphismes de la version originale de 1996 et ceux de la version reforgée, offrant ainsi une expérience à la fois nostalgique et nouvelle.En plus des améliorations visuelles et audio, Broken Sword - Reforged introduit un nouveau mode "histoire" qui équilibre de manière dynamique la narration et le gameplay, ainsi qu'un mode "traditionnel" pour les puristes. Ce mélange entre le classique et le moderne offre une expérience enrichie, avec des choix adaptés à tous les types de joueurs, anciens comme nouveaux.