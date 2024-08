Publié le Mardi 20 août 2024 à 09:40:00 par Romain Cappelletti

Ça groove !

Le studio indépendant WOMBEX Games a sorti Bass Defense en accès anticipé, juste à temps pour la Steam Rythm Fest - un événement organisé par Steam pour mettre en avant les jeux de rythme.Bass Defense est donc un jeu de rythme, et un Tower Defense : vous allez devoir défendre votre base face aux assauts répétés des ennemis en appuyant sur les boutons au rythme de la musique.En plus de musiques entraînantes, le jeu propose différents modes de jeu : dans le Soundwave mode, vous détruisez les ennemis en appuyant sur les boutons en rythme avec la musique; mais dans le Overcharge mode, appuyer en rythme vous permettra de charger en énergie vos tourelles de défense.Bass Defense est disponible maintenant en accès anticipé sur PC via Steam