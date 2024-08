- Mélobot - A last song sort le 12 septembre

Publié le Mardi 20 août 2024 à 10:40:00 par Stacy Bozor

J'ai envie de chanter des berceuses

Plongez dans l'univers enchanteur de Mélobot - A Last Song, un jeu qui fusionne aventure, action et rythme pour vous embarquer dans une quête héroïque visant à sauver une planète dévastée par un mal mystérieux. Vous incarnez Mélobot, un adorable robot musical conçu pour la paix, qui se réveille pour accomplir une mission cruciale : redonner vie à la faune et la flore d'un monde inconnu en recréant leurs chants uniques, tout en affrontant les redoutables Gardiens.Au fil de votre voyage, vous découvrirez l'histoire de votre monde à travers des environnements luxuriants inspirés des styles visuels des studios Pixar et Ghibli, remplis de secrets et de défis. Mais soyez vigilant, car d'autres robots, moins bienveillants, tenteront de contrarier vos efforts pour restaurer l'équilibre.Votre seule arme sera la musique ! Maîtrisez une gamme d'instruments atypiques pour réveiller l'âme de chaque région et préparez-vous à affronter des Gardiens féroces dans des duels intenses qui mettront vos compétences à l'épreuve. Mélobot, bien que petit et non programmé pour le combat, devra trouver en lui le courage de surmonter ces obstacles. Le destin de la planète est entre vos mains, et seul vous pouvez la sauver.Le jeu sera disponible en version numérique sur PS5, Xbox Series et PC ( Steam ) à partir du 12 septembre 2024.