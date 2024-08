L’Epic Game Store arrive sur mobile

Publié le Mardi 20 août 2024 à 10:10:00 par Marie Vallée

Pouvoir jouer sur mobile sans soutenir Google ou Apple !

L’Epic Game Store est désormais disponible sur iPhone dans l’Union Européenne et partout sur Android. Les jeux actuellement disponibles sont : Fortnite, Rocket League Sideswipe et Fall Guys. Ce dernier est disponible sur mobile pour la première fois. Il inclut le cross-play et la cross-progression. Epic Game est en train d’essayer de permettre aux développeurs d’ajouter leurs jeux et applications sur l’Epic Game Store dans le futur. Les jeux d’Epic Games sont aussi disponibles dès aujourd’hui dans des boutiques indépendantes telles que l’AltStore et ils cherchent à rendre leurs jeux disponibles sur tout autre marché en ligne offrant de bonnes conditions pour les développeurs. L’installation de l’application est un peu longue car Apple et Google mettent des bâtons dans les roues à leurs concurrents. Pour vous aider, des instructions sont disponibles pour une installation sur iOS et sur Android En plus de cette sortie sur mobile, deux annonces pour Fortnites ont été faites. Premièrement, les joueurs pourront devenir un héros Marvel et affronter le Doxteur Fatalis qui a installé son royaume sur l’île de Battle Royale dans Chapitre 5 - Saison 4: Jugement Fatal . Ensuite, Karol G MSB de Fortnite , un concert jouable en 5 parties sera disponible du 23 au 26 août.