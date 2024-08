Funko Fusion : Un nouveau personnage jouable

Publié le Mardi 20 août 2024 à 10:30:00 par Stacy Bozor

Et ce sera Mega-Man !

Funko, Inc., en collaboration avec Capcom et Universal Products & Experiences, a annoncé aujourd'hui que Mega Man, le célèbre Blue Bomber, sera un personnage jouable dans le prochain jeu d'action-aventure Funko Fusion. Il rejoindra une liste impressionnante de personnages et franchises emblématiques de la pop culture, tels que Les Dents de la Mer, Battlestar Galactica, Five Nights at Freddy's, Xena, la guerrière, Chucky, et bien d'autres encore. Les joueurs pourront ainsi explorer ces univers tout en incarnant des personnages clés issus de ces œuvres incontournables.De plus, dès aujourd'hui, les joueurs sur PC peuvent télécharger gratuitement une démo de Funko Fusion sur Steam, permettant de jouer au premier niveau inspiré du film d'horreur classique de 1982, The Thing d'Universal Pictures. Cette démo offre l'opportunité de résoudre des énigmes, d'affronter des ennemis et de découvrir des personnages cachés, y compris Mega Man. Elle permet également un aperçu de la façon dont le jeu complet réimaginera des films, séries, bandes dessinées et jeux vidéo cultes.La sortie de Funko Fusion est prévue pour le 13 septembre sur Steam , PS5, Xbox Series X et Series S, et pour le 15 novembre sur PS4 et Nintendo Switch. Le jeu est disponible en précommande digitale sur ces plateformes, avec des éditions physiques pour consoles également en précommande chez certains revendeurs.