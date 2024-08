Publié le Mardi 20 août 2024 à 10:20:00 par Marie Vallée

Un chasseur sachant chasser

Hunt : Showdown 1896 est désormais disponible. Dans ce jeu de chasse à la prime les joueurs pourront se battre, seul ou en équipe de 2 ou 3, contre d’autres joueurs ainsi que contre des monstres pour collecter la prime tout en luttant pour leur survie.Un tout nouveau biome du Colorado fait son arrivée dans cet opus : Mammon’s Gulch. Cette carte est composée de 16 complexes uniques répartis dans les montagnes Rocheuses. Les joueurs pourront choisir entre prendre de la hauteur ou bien s’aventurer dans les profondeurs des mines où rodent des horreurs indicibles.Une nouvelle Wild Target fait elle aussi son arrivée. Hellborn est un amalgame de feu et de chair qu’il faudra traquer de manière audible en écoutant Dark Sight. Ce monstre déclenche des explosions lorsqu’il est provoqué et il faudra mieux s’en débarrasser rapidement car ses hurlements risqueraient d’attirer d’autres chasseurs.Un évènement nommé Scorched Earth (la Terre brûlée) permettra de débloquer plus d’éléments de l’histoire de Mammon’s Gulch et de gagner de nouveaux équipements, munitions, armes, pièges et bien plus encore. Un tout nouveau système de défis hebdomadaires fait aussi son arrivée ainsi qu’un Battle Pass avec des récompenses gratuites et premium à débloquer. L’évènement Scorched Earth aura lieu du 15 août au 7 octobre.Ensuite, l’expérience du jeu a pu être améliorée grâce à l’utilisation de CRYENGINE 5.11 qui a permis une révision des graphismes, de la conception audio, des performances de rendu et bien plus encore. Hunt : Showdown 1896 est un jeu de Crytek. Il est disponible sur PC ( Steam ), PS5 et Xbox Series X|S.