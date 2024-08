- The First Descendant : la saison 1 commence bientôt

Publié le Mardi 20 août 2024 à 11:10:00 par Romain Cappelletti

Ils abusent un peu sur les modèles des persos non ?

La première saison de The First Descendant arrive très bientôt, accompagnée de pas mal de contenu supplémentaire.Pour rappel, The First Descendant est un jeu de rôle et de tir massivement multijoueur (MMO) à la troisième personne. Vous incarnez un des personnages disponibles et devrez faire équipe avec d'autres joueurs pour remplir des missions.Si à sa sortie, The First Descendant avait surtout fait parler pour ses graphismes, et le fessier de Bunny, un des personnages jouables, NEXON Games semblent vouloir poursuivre sur cette lancée. En effet, le nouveau personnage, Hailey, qui sera disponible au lancement de la première saison du jeu : Invasion, a elle aussi vous un soin tout particulier apporté à... sa croupe ?En plus d'Hailey, la saison Invasion signe l'arrivée d'un autre personnage : Freyna Ultimate, de nouveaux défis, un nouveau boss - le Death Stalker - ainsi que les nouvelles armes ultimes : Excava et Frost Watcher.The First Descendant : Invasion sera disponible sur PC, consoles Playstation et Xbox à compter du 29 août prochain.