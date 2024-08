- Strinova en phase de test

Publié le Mardi 20 août 2024 à 11:00:00 par Stacy Bozor

La bêta pourra vous être accessible

Le jeu de tir 5v5 de type anime, Strinova, très attendu sur Steam , s'apprête à débuter une phase de test à durée limitée. Les joueurs de régions telles que l'Europe, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Sud et la Corée du Sud auront la chance d'explorer ce jeu unique en avant-première. Bien que Strinova ne soit pas encore officiellement lancé à l'international, il a déjà suscité un vif intérêt dans la communauté mondiale de l'e-sport, notamment en août dernier, lorsqu'il a été présenté à la Coupe du Monde d'e-sport aux côtés de jeux renommés comme Apex Legends et Overwatch.Développé par iDreamSky, Strinova se distingue par une mécanique innovante permettant aux personnages de basculer librement entre les modes 3D et 2D. Ce système, surnommé "Paperman" par certains fans, permet aux joueurs de manipuler leur environnement de manière fluide, traversant des espaces étroits ou esquivant des balles avec aisance. Chaque personnage dispose d'une arme principale, mais peut également choisir parmi diverses armes secondaires, ainsi que d'un ensemble de compétences actives, passives et ultimes, offrant une profondeur stratégique accrue au gameplay.Grâce à ces mécaniques de transformation et à la gestion des compétences, Strinova introduit des éléments stratégiques qui enrichissent l'expérience de jeu au-delà des simples techniques de tir. Le temps pour tuer (TTK) plus long permet aux joueurs de diversifier leurs approches, qu'il s'agisse de recueillir des informations, de prendre l'avantage sur le terrain, ou de sauver des coéquipiers en difficulté.Le test à durée limitée, qui se déroulera du 21 août à 20h (UTC+8) au 25 août à 20h (UTC+8), est une occasion idéale pour découvrir ces fonctionnalités innovantes. Les joueurs intéressés peuvent s'inscrire sur le site officiel pour participer à cette bêta fermée.