Final Fantasy XVI arrive bientôt sur PC

Publié le Mardi 20 août 2024 à 11:20:00 par Marie Vallée

Clive à la rescousse

Final Fantasy XVI arrivera sur PC le 17 septembre. Deux éditions différentes seront disponibles : Final Fantasy XVI Edition Standard qui contient le jeu de base et Final Fantasy XVI Edition Complète qui contient en plus les DLC « Les rémanences du ciel » et « La complainte du ressac ». Il est possible d’acheter les DLC après coup. Le jeu peut dès à présent être précommandé, ce qui offrira aux joueurs des objets téléchargeables en plus : l’arme « Lame des braves », l’accessoire augmentant les gils gagnés « Talisman de Cait Sith » et la partition de « Bataille au sommet/Sixteen Bells ». Une demo est aussi disponible et permet de jouer gratuitement au prologue du jeu.Pour rappel, Final Fantasy XVI est un action RPG salué par la critique dont l’action prend place dans les nations de Valisthéa où la paix est mise en péril par la propagation du Fléau noir. Le destin du monde est à la merci de puissantes créatures nommées Primordiaux et des Emissaires, des hommes et femmes capables de les invoquer et de canaliser leur pouvoir. On y suit l’histoire de Clive, un guerrier qui a promis de protéger son petit frère Joshua qui est Emissaire du Phénix. Malheureusement ce dernier est tué et Clive jure de se venger d’Ifrit, un Primordial ténébreux. Les deux DLC offrent du contenu supplémentaire et ajoutent des chapitres à l’histoire. « Les rémanences du ciel » se déroule avant l’ultime combat du jeu et amènera Clive et son équipe à mener l’enquête sur d’étranges cristaux sombres qui circulent sur le marché noir. « La complainte du ressac », quant à elle emmènera le joueur dans une nouvelle zone du pays caché de Mysidia et le fera se battre contre Léviathan le légendaire, le Primordial de l’eau.Final Fantasy XVI est un jeu de Square Enix. Il sera disponible sur PC via Steam et l’ Epic Game Store