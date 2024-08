- Payday 3 : le 3e DLC est là

Publié le Mardi 20 août 2024 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

Le grand retour ?

Souvenez-vous : après une sortie remarquée en septembre 2023, le fameux jeu de braquages, Payday 3 s'était notamment illustré par son manque de contenu, et une certaine déception de la part des joueurs.Aujourd'hui marque la sortie de la troisième vague de contenu additionnel pour Payday 3 : Houston Breakout.Ce DLC propose un tout nouveau casse, à la cour suprême d'Houston, et est accompagné de contenu gratuit : notamment un nouveau casse : Diamond District, une nouvelle arme secondaire : Tribune 32 et, bien entendu, de nouveaux masques.Si cette troisième vague de contenu semble assez généreuse, pas sûr pour autant que cela attire foule de nouveaux joueurs...Houston Breakout et sa mise à jour gratuite sont déjà disponibles sur PC, PS5 et Xbox Series.