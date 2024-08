Lost Records: Bloom & Rage, un trailer et deux dates

Publié le Mercredi 21 août 2024 à 09:35:00 par Cedric Gasperini

Pas de choix dans les dates

Don't Nod a dévoilé la date de sortie de son prochain jeu Lost Records: Bloom & Rage, annonce accompagnée d'une nouvelle vidéo.Prévu en deux parties, le jeu sortira les 18 février 2025 et 18 mars 2025. Il est attendu sur PC, Xbox Series et PS5.Pour rappel, il s'agit de l'histoire de quatre amies lycéennes, Swann, Nora, Autumn et Kat. Elles ont vécu un événement bouleversant durant l'été 1995, qui les a séparé. Les paris sont ouverts quant à savoir ce qui a bien pu leur arriver. A la rédaction, certains pensent qu'elles sont responsables de la mort de quelqu'un... moi je suis certain qu'en fait, elles ont violé un ours.En tout cas, 27 ans plus tard, alors qu'elles avaient juré de ne plus jamais se revoir, elles vont devoir faire face à l'exhumation d'un secret enfoui depuis tout ce temps...C'est un trailer de gameplay qui vous est proposé.