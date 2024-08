- Asgard’s Fall : Les playtests commencent

Publié le Mardi 20 août 2024 à 11:50:00 par Marie Vallée

Coucou Kratos

Asgard’s Fall est un survivors-like et un roguelite inspiré de la mythologie nordique. Les joueurs devront choisir un héros tel que le féroce Guerrier ou l’agile Chasseuse pour partir à la Conquête des Neuf Royaumes. Pour se faire ils devront se battre contre des hordes d’ennemis et de puissants dieux. Chaque choix impactera l’aventure et le joueur pourra tisser les fils du destin et créer de puissants nœuds dans la toile de Wyrd pour encore plus accroitre sa force. Les héros pourront aussi gagner en puissance grâce à un arbre de compétences qui leur est propre et à un système de capacité permettant d’améliorer ses compétences de combat et d’adapter sa stratégie.Asgard’s Fall est développé par Soulpotion et édité par Assemble Entertainment. Les playtests sont disponibles sur PC via Steam et le seront à la Gamescon à partir du 21 août. La sortie du jeu est prévue pour 2024.