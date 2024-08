(TEST) Hidden Through Time 2 : Discovery (PC, Switch Mobile, PS5, Xbox Series)

Publié le Mardi 20 août 2024 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

On a retrouvé Charlie

Marie est bien brave, mais elle a souvent la tête dans les étoiles. Pour lui faire passer un message, Cedric lui a fait tester Hidden Through Time 2.Peut-être le message était-il trop subtil, en tout cas, ça n'a pas eu l'effet escompté : nous sommes encore sans nouvelles de Marie depuis, en dehors du test qu'elle nous a fait parvenir.Elle nous parle de ses voyages et de tout un tas de mondes qu'elle aurait visité, mais tout ça n'a pas vraiment de sens...Si vous croisez Marie prévenez nous, on commence à s'inquiéter.