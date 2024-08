Dying Light : The Beast, le nouvel épisode de la série renoue avec ses origines

Publié le Mercredi 21 août 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Kyle est de retour

Techland a annoncé le développement d'un nouvel épisode de la série Dying Light, à sortir en 2025 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Il s'intitule Dying Light : The Beast.Initialement prévu comme un DLC pour Dying Light 2, The Beast s'est finalement avéré tellement important et ambitieux qu'il a été décidé d'en faire un jeu à part entière.On y retrouve le héros Kyle Crane, que l'on jouait dans le tout premier jeu, ici propulsé dans une aventure un peu différente de ce à quoi la saga nous a habitué. Exit les ruelles et les promenades sur les toits. C'est en pleine forêt que vous allez être jeté.Après avoir subi 13 années d'expériences pour comprendre comment il a pu survivre au virus, Kyle s'échappe. Il va chercher à se venger.La forêt de Castor Woods est un monde ouvert doté de complexes industriels, petits villages touristiques, sites naturels...Le jeu sera jouable en coop jusqu'à 4 joueurs.Si vous avez la version Ultimate de Dying Light 2, le jeu sera proposé gratuitement. Il est annoncé avec une durée de vie d'une petite vingtaine d'heures.