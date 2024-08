Dragon Ball : Sparking! Zero dÃ©voile une nouvelle bande-annonce

Publié le Mercredi 21 août 2024 à 10:10:00 par Cedric Gasperini

Prends ma main (dans la gueule)

Dragon Ball : Sparking! Zero sortira sur PC, Xbox Series et PS5, le 11 octobre prochain. Pour rappel, le jeu est développé par Spike Chunsoft et édité par Bandai Namco.Il s'agit du premier jeu de la série Dragon Ball Z : Budokai Tenkaichi depuis plus de 15 ans.Vous pourrez y revivre des combats déjà narrés dans la série ou bien en créer de nouveaux. Ces nouveaux combats seront mis en ligne et il vous sera possible de relever ces défis créés par d'autres joueurs.Jouable en solo ou en multi, proposant de nombreux modes de jeu, Dragon Ball : Sparking! Zero devrait ravir tous les fans de gamins prépubères qui se baladent en pyjama et se tatannent la gueule en poussant des petits cris aigus.Une nouvelle bande-annonce présentant Ultimate Gohan et Super Buu, deux protagonistes de la Saga Buu, a été dévoilée.