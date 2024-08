Unawake : un nouveau trailer spécialement pour la Gamescom

Publié le Mercredi 21 août 2024 à 10:00:00 par Romain Cappelletti

C'est vrai que c'est impressionnant

En effet, alors que la Gamescom 2024 débute aujourd'hui même, le 21 août, le jeu de rôle et d'action Unawake se fend d'un nouveau trailer pour l'occasion.Ce nouveau trailer se focalise sur les animations faciales des personnages, dont la précision a été rendue possible par la technologie Audio2Face de Nvidia.Dans Unawake, l'Humanité est prise dans une guerre entre Anges et Démons. En tant que Unawake, vous êtes son dernier espoir de survie, et devrez vous battre pour protéger l'humanité et éviter son extinction.La technologie Audio2Face de Nvidia permet, à l'aide d'une I.A. générative, de créer des animations faciales très réalistes à partir des voix enregistrées pour les dialogues.Unawake promet de l'action et des combats intenses à la première personne, ainsi que de nombreuses façons de personnaliser votre personnage, avec un système de progression riche et de nombreuses armes.Si aucune date de sortie n'a encore été communiquée, Unawake est prévu pour PC via Steam