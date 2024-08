Reanimal, un nouveau jeu d'horreur signé des créateurs de Little Nightmares

Publié le Mercredi 21 août 2024 à 09:55:00 par Cedric Gasperini

Je déteste déjà les moutons

Développé par Tarsier Studios, à qui l'on doit les excellents Little Nightmares I et II, développent actuellement un jeu d'horreur intitulé Reanimal. Il sortira sur PC, PS5 et Xbox Series. Pas de date annoncée, mais vous ne devriez pas le voir débarquer avant l'année prochaine.Edité par THQ Nordic, le jeu raconte l'histoire d'un frère et sa soeur, qui vont affronter les horreurs qui pullulent sur une île étrange, dans le but d'aller sauver leurs amis disparus.La première bande-annonce nous met les poils :